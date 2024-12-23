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Яков Тихонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Яков Тихонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3262-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.11.1827
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 48
Полная запись МК
Счёт родившихся: 769 муж
Урожд. - Кирилл Матвеевич
Отец - Матвей Федотович, новокрещен (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Яков Тихонович, новокрещен (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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