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Семен Иудич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Семен Иудич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3260-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.11.1827
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 47об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 767 муж
Урожд. - Александр Семенович
Отец - Семен Иудич, новокрещен (д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Тимофеев Петр Алексеевич, новокрещен (д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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