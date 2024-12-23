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Бабушкин Назар Кузьмич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бабушкин Назар Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3259-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
13.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
унтер-офицер
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.11.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 47об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 766 жен
Урожд. - Егорова Екатерина Тимофеевна
Отец - Егоров Тимофей Антропович, коллежский секретарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бабушкина Екатерина Степановна, жена унтер-офицера (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Бабушкин Назар Кузьмич, унтер-офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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