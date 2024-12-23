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Пермякова Параскева Тимофеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пермякова Параскева Тимофеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3258-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Козлово, Козловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.11.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 47об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 765 жен
Урожд. - Пермякова Екатерина
Мать - Пермякова Параскева Тимофеевна (с. Козлово, Козловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дехтярева Татьяна Никитична, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Дехтярев Захар Захарович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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