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Анна Филипповна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Анна Филипповна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3254-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь новокрещена
Нас. пункт приписки
д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
13.11.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 47об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 761 жен
Урожд. - Екатерина Степановна
Отец - Степан Евсеевич, новокрещен (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Анна Филипповна, дочь новокрещена (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Филипп Дмитриевич, новокрещен (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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