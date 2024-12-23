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Никитина Екатерина Герасимовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Никитина Екатерина Герасимовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3249-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
13.11.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 756 жен
Урожд. - Никитина Екатерина Герасимовна
Отец - Никитин Герасим Никитич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Нефедова Соломония Прокопьевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Нефедов Андрей, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Комментарий наборщика
в других записях восприемница не Соломония а Олимпиада
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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