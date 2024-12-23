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Кропачева Параскева Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кропачева Параскева Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3244-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
родная сестра
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
13.11.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 751 жен
Урожд. - Кропачева Екатерина Ивановна
Отец - Кропачев Иван Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кропачева Параскева Ивановна, родная сестра (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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