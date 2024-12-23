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Меркин Родион Трофимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Меркин Родион Трофимович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3238-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.11.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 46об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 745 муж
Урожд. - Меркин Родион Трофимович
Отец - Меркин Трофим Максимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Безбородов Николай Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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