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Глазырина Степанида Саввична

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Глазырина Степанида Саввична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3232-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.11.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 739 жен
Урожд. - Глухова Матрона Михайловна
Отец - Глухов Михаил Парамонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Глазырина Степанида Саввична, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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