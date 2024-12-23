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Дворянский Иван Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дворянский Иван Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3231-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
05.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
лекарский ученик
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.11.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 738 жен
Урожд. - Коныгина Матрона Алексеевна
Отец - Коныгин Алексей Сидорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дворянская Иулиания Петровна, жена лекарского ученика (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Дворянский Иван Петрович, лекарский ученик (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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