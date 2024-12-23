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Наумов Гавриил Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Наумов Гавриил Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3226-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
03.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
писарь 2-го класса
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.11.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 45об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 733 жен
Урожд. - Знаева Матрона Никоновна
Отец - Знаев Никон Семенович, непременный работник живущий при заводе (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Наумова Параскева Гаврииловна, жена писаря 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Наумов Гавриил Петрович, писарь 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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