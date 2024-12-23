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Корнилов Василий Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Корнилов Василий Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3224-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
03.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.11.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 45об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 731 жен
Урожд. - Юминова Матрона Лаврентиевна
Отец - Юминов Лаврентий Карпович, непременный работник (поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Корнилова Параскева Дмитриевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Корнилов Василий Михайлович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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