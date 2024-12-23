Буслаев Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуслаев Михаил Михайлович

Буслаев Михаил Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Буслаев Михаил Михайлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3222-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Дата крещения
03.11.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 45об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 729 муж
Урожд. - Буслаев Михаил Михайлович
Отец - Буслаев Михаил Афанасьевич, непременный работник
Воспр. - Чарушин Константин Парамонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.