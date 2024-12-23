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Короваев Михаил Кириллович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Короваев Михаил Кириллович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3218-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
01.11.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 725 муж
Урожд. - Короваев Михаил Кириллович
Отец - Короваев Кирилл Михайлович, причетник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широких Алексей Иванович, священник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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