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Кузьма Иеремиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кузьма Иеремиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3211-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.10.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 44об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 718 муж
Урожд. - Кузьма Иеремиевич
Отец - Иеремия Кондратович, непременный работник (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Гавриил Ильич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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