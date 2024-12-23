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Холмогоров Кузьма Антонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Холмогоров Кузьма Антонович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3210-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.10.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 44об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 717 муж
Урожд. - Холмогоров Кузьма Антонович
Отец - Холмогоров Антон Федорович, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Чарушин Михаил Константинович, сын мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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