Подшивалов Лонгин Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодшивалов Лонгин Афанасьевич

Подшивалов Лонгин Афанасьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Подшивалов Лонгин Афанасьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3207-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Старков, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.10.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 44об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 714 муж
Урожд. - Подшивалов Кузьма Лонгинович
Отец - Подшивалов Лонгин Афанасьевич, непременный работник (поч. Старков, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Лучихин Диомид Николаевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.