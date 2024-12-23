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Максим Софониевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Максим Софониевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3205-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.10.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 44об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 712 муж
Урожд. - Кузьма Максимович
Отец - Максим Софониевич, непременный работник (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ворончихин Яков Максимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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