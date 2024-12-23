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Пушин Семен Архипович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пушин Семен Архипович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3196-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Дата крещения
23.10.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 43об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 703 жен
Урожд. - Пушина Анастасия Семеновна
Отец - Пушин Семен Архипович, непременный работник
Воспр. - Вицына Елена Георгиевна, жена коллежского регистратора (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Вицын Георгий, коллежский регистратор (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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