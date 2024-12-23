Ломаев Яков Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛомаев Яков Кузьмич

Ломаев Яков Кузьмич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Ломаев Яков Кузьмич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3195-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.10.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 43об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 702 муж
Урожд. - Ломаев Яков Кузьмич
Отец - Ломаев Кузьма Агафонович, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ломаев Иван Иоакимович, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.