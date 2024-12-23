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Михаил Харитонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Михаил Харитонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3188-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
отставной солдат
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.10.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 695 жен
Урожд. - Анастасия Михайловна
Отец - Михаил Харитонович, отставной солдат (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Степанида Федоровна, свояченница (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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