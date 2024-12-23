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Агриппина Аполлоновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Агриппина Аполлоновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3186-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.10.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 693 муж
Урожд. - Яков
Мать - Агриппина Аполлоновна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пушин Иван Антонович, унтер-офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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