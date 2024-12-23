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Кобылкина Евдокия Никитична

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кобылкина Евдокия Никитична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3185-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена писаря 2-го класса
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.10.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 692 жен
Урожд. - Быкова Анастасия Ивановна
Отец - Быков Иван Сампсонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кобылкина Евдокия Никитична, жена писаря 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Кобылкин Евстафий, писарь 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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