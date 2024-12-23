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Короткова Феодосия Давидовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Короткова Феодосия Давидовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3176-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена коллежского секретаря
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.10.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 42об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 683 жен
Урожд. - Кунгурцова Анастасия Андреевна
Отец - Кунгурцов Андрей Давидович, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Короткова Феодосия Давидовна, жена коллежского секретаря (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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