Романов Корнилий Дорофеевич
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Романов Корнилий Дорофеевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3174-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 15.10.1827
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- непременный работник
- Дата крещения
- 16.10.1827
- Священнослужители
- иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 42
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 681 муж
Урожд. - Романов Лонгин Корнилиевич
Отец - Романов Корнилий Дорофеевич, непременный работник
Воспр. - Романов Парфений Дорофеевич, родной брат (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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