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Романов Лонгин Корнилиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Романов Лонгин Корнилиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3174-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Дата крещения
16.10.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 42
Полная запись МК
Счёт родившихся: 681 муж
Урожд. - Романов Лонгин Корнилиевич
Отец - Романов Корнилий Дорофеевич, непременный работник
Воспр. - Романов Парфений Дорофеевич, родной брат (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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