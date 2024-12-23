Шитников Ефим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШитников Ефим Семенович

Шитников Ефим Семенович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Шитников Ефим Семенович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3166-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.10.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 41об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 673 муж
Урожд. - Шитников Ефим Семенович
Отец - Шитников Семен -, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Родионов Даниил, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.