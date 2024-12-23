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Фирстов Алексей Александрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Фирстов Алексей Александрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3164-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.10.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 41об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 671 жен
Урожд. - Фирстова Параскева Алексеевна
Отец - Фирстов Алексей Александрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Парамонова Марина Иларионовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Парамонов Дмитрий, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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