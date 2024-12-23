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Прокопьев Андрей Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Прокопьев Андрей Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3160-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
12.10.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 41об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 667 муж
Урожд. - Прокопьев Андрей Иванович
Отец - Прокопьев Иван Николаевич, писарь 3-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бабушкин Максим, писарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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