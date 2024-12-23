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Ведерников Андрей Автономович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Ведерников Андрей Автономович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3154-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
11.10.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 661 муж
Урожд. - Ведерников Андрей Автономович
Отец - Ведерников Автоном Михайлович, писарь 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Липатников Василий Афанасьевич, канцелярист (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Комментарий наборщика
отчество отца из других записей
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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