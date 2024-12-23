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Хохряков Иван

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Хохряков Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3150-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
08.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
писарь
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.10.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 657 жен
Урожд. - Ялунина Параскева Георгиевна
Отец - Ялунин Георгий Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Хохрякова Марфа Георгиевна, жена писаря (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Хохряков Иван, писарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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