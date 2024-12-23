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Новиков Георгий Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Новиков Георгий Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3149-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
купец
Нас. пункт приписки
г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.10.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 656 жен
Урожд. - Новикова Пелагия Георгиевна
Отец - Новиков Георгий Григорьевич, купец (г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мария Георгиевна, вдова (д. Гридина, Рыбинский у., Ярославская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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