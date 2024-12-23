Новикова Пелагия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Пелагия Георгиевна

Новикова Пелагия Георгиевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Новикова Пелагия Георгиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3149-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.10.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 656 жен
Урожд. - Новикова Пелагия Георгиевна
Отец - Новиков Георгий Григорьевич, купец (г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мария Георгиевна, вдова (д. Гридина, Рыбинский у., Ярославская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.