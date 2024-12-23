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Кочетов Степан Диевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кочетов Степан Диевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3139-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рекрут
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.10.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 40об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 646 муж
Урожд. - Пирогов Яков Григорьевич
Отец - Пирогов Григорий Алексеевич, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кочетов Степан Диевич, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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