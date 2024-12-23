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Гребнев Артем Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Гребнев Артем Никитич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3137-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Ключи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.10.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 40об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 644 муж
Урожд. - Гребнев Яков Артемьевич
Отец - Гребнев Артем Никитич, непременный работник (поч. Ключи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Горбунов Кирилл Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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