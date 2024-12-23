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Стерхов Григорий Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Стерхов Григорий Никитич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3132-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.10.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 639 муж
Урожд. - Стерхов Алексей Григорьевич
Отец - Стерхов Григорий Никитич, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Стерхов Митрофан Никитич, родной брат (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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