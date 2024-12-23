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Воробьева Феодосия Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Воробьева Феодосия Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3126-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.10.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 39об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 633 муж
Урожд. - Андрей
Мать - Воробьева Феодосия Семеновна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Баскаков Гавриил Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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