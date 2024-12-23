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Сабуров Петр Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сабуров Петр Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3124-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.10.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Дата крещения
01.10.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 39об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 631 муж
Урожд. - Сабуров Роман Петрович
Отец - Сабуров Петр Георгиевич, непременный работник
Воспр. - Егоров Иван, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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