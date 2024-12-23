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Нагавицын Иван

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Нагавицын Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3114-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.09.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 38об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 621 муж
Урожд. - Куракин Григорий Сергеевич
Отец - Куракин Сергей Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Нагавицын Иван, непременный работник (поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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