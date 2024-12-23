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Антон Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Антон Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3111-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
унтер-офицер подвижной инвалидной роты №19
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.09.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 38об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 618 муж
Урожд. - Григорий Антонович
Отец - Антон Иванович, унтер-офицер подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Памфил Исакович, рядовой подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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