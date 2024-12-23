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Савва Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Савва Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3108-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Пирогово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.09.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 38об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 615 муж
Урожд. - Иван Саввич
Отец - Савва Васильевич, непременный работник (д. Пирогово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Матвей Кузьмич, непременный работник (д. Пирогово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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