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Безсолов Иван Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Безсолов Иван Георгиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3103-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.09.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 38
Полная запись МК
Счёт родившихся: 610 муж
Урожд. - Безсолов Иван Георгиевич
Отец - Безсолов Георгий Леонтьевич, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бритвин Федор Трифонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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