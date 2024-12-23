Щерлин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩерлин Иван Дмитриевич

Щерлин Иван Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Щерлин Иван Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3095-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
17.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
купец
Нас. пункт приписки
г. Козлов, Тамбовская губ.
Дата крещения
23.09.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 37об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 602 жен
Урожд. - Каменская София Матвеевна
Отец - Каменский Матвей -, капитан подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Щерлина Акулина Никитична, жена купца (г. Козлов, Тамбовская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Щерлин Иван Дмитриевич, купец (г. Козлов, Тамбовская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.