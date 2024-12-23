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Каменская София Матвеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Каменская София Матвеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3095-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.09.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 37об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 602 жен
Урожд. - Каменская София Матвеевна
Отец - Каменский Матвей -, капитан подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Щерлина Акулина Никитична, жена купца (г. Козлов, Тамбовская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Щерлин Иван Дмитриевич, купец (г. Козлов, Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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