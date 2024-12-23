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Демидова Анна Потаповна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Демидова Анна Потаповна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3093-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена барабанщика
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
22.09.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 37об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 600 жен
Урожд. - Колотова Фекла Николаевна
Отец - Колотов Николай Алексеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Демидова Анна Потаповна, жена барабанщика (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Демидов Никита, барабанщик (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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