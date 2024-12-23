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Колпакова Евдокия Игнатьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Колпакова Евдокия Игнатьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3089-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.09.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 596 жен
Урожд. - Шветчикова Фекла Матвеевна
Отец - Шветчиков Матвей Игнатьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Колпакова Евдокия Игнатьевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Колпаков Терентий, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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