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Попов Никифор Гавриилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Попов Никифор Гавриилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3087-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.09.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 594 муж
Урожд. - Попов Михаил Никифорович
Отец - Попов Никифор Гавриилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Попов Никифор Гавриилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: подкинутый
Примечание / Дополнительно
подкинутый
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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