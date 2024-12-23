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Овчинников Харитон Карпович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Овчинников Харитон Карпович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3086-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
полковой ученик
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.09.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 593 муж
Урожд. - Овчинников Федор Харитонович
Отец - Овчинников Харитон Карпович, полковой ученик (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Глушков Родион Леонтьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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