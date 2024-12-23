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Зорин Трофим Захарович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Зорин Трофим Захарович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3084-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.09.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 591 муж
Урожд. - Зорин Трофим Захарович
Отец - Зорин Захар Кондратович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Астраханцов Василий Тимофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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