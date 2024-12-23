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Перевалов Трофим Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Перевалов Трофим Васильевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3083-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.09.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 590 муж
Урожд. - Перевалов Трофим Васильевич
Отец - Перевалов Василий Кузьмич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бердышев Гавриил Кузьмич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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